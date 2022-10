Grecia: Atene vuole riprendere discussioni con la Libia su demarcazione confini marittimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Atene contesta il fatto che Turchia e Libia non sono Paesi confinanti nel Mediterraneo a meno che non si accetti l'affermazione della Turchia secondo cui le isole non hanno una propria piattaforma continentale né possono rivendicare una Zee intorno a loro. In questo caso, si tratta di Creta, in particolare, l'isola più grande della zona. Secondo il quotidiano, Mitsotakis avrebbe detto a Blinken che la Libia dovrebbe parlare con la Grecia come Paese vicino e che, anche per l'Unione europea, il memorandum turco-libico non ha basi legali. Il capo di governo ha infatti spiegato al segretario di Stato Usa che la comunicazione con la Libia aiuterebbe la stabilità e la sicurezza regionale, al contrario di un memorandum "illegale". (Gra)