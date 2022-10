Covid: Bassetti, Commissione inchiesta appuri se morti con o per virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- La Commissione inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid-19 "è giusta purché non sia fatta con l'idea di puntare il dito, ma per capire se errori sono stati commessi e per non farne in futuro". Lo ha detto il direttore del reparto di Malattie infettive dell'Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Sono convinto che" di errori "ne sono stati commessi ma in buonafede", ha aggiunto per poi sollecitare che la Commissione si occupi anche di dirci "se i deceduti classificati come morti Covid sono realmente morti di Covid". (Rin)