© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due paracadutisti di 51 e 47 anni, rimasti gravemente feriti questa mattina dopo essere precipitati ad Abbiategrasso (Milano) sono entrambi esperti, con più di mille lanci alle spalle. Tutti e due residenti nella provincia di Bergamo, sono stati ricoverati negli ospedali di San Paolo - quello in condizioni più gravi - e Niguarda. Sulle cause dell'incidente sono ancora in corso accertamenti. (Rem)