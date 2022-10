© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia da Covid-19 "si occupa solo di aspetti amministrativi non la facciamo per niente. Se deve analizzare come i processi decisionali hanno impattato sulla pandemia sono favorevole". Lo ha detto il microbiologo e senatore del Partito democratico, Andrea Crisanti, a "Mezz'ora in più" su Rai3. (Rin)