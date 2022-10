© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non condivido questo condono sulle multe" agli over 50 che non si sono vaccinati contro il Covid, "è una decisone politica che va contro coloro che si sono vaccinati". Lo ha detto il microbiologo e senatore del Partito democratico, Andrea Crisanti, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Che dignità ha uno Stato che commina una multa sacrosanta in base a una legge e poi la leva?", ha osservato. (Rin)