Corea del Sud: strage di Halloween, il cordoglio della Grecia

- Il ministero degli Esteri greco ha rilasciato una dichiarazione sui social media per esprimere la sua solidarietà al popolo della Corea del Sud in seguito alla notizia della morte di 153 persone a Seul per le celebrazione di Halloween. “Profondamente addolorati per la tragica perdita di vite umane avvenuta ieri a Seul. I nostri pensieri vanno alle famiglie e ai cari delle vittime. Auguriamo una pronta guarigione ai feriti ed estendiamo la nostra solidarietà al governo della Repubblica di Corea", si legge nel messaggio. (Gra)