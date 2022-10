Ucraina: Craxi (FI), su aiuti nessuna divisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento per istituzioni pubbliche e private, imprese e professionisti, cittadini che cercano informazione completa e dimensione glocal" Stefania Craxi

Vicepresidente della Commissione Affari Esteri del Senato

18 ottobre 2021

- "Sul sesto pacchetto di armi all'Ucraina atteso per il prossimo novembre, non c'è e non ci sarà nessuna crepa nella maggioranza, nessuna divisione. Sono aiuti necessari alla sua difesa, una difesa legittima, sia sul piano del diritto e delle convenzioni internazionali che su quello etico-morale". Lo afferma Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia. "Spiace smentire le cassandre dai presagi interessati - prosegue -, ma la posizione sul conflitto non rappresenta materia di divisione in seno alla maggioranza di governo. Una coalizione che, a differenza di alcune forze di minoranza, che celano sempre più dietro un pacifismo di comodo e di facciata ben altri pensieri e convenienze, ha già votato compattamente sul tema del sostegno militare all'Ucraina. Nel centrodestra abbiamo ben chiara la differenza tra aggredito e aggressore e siamo convinti che non ci potrà essere vera pace senza giustizia. Faremo pertanto quanto necessario per modo e per tempo - conclude Craxi -, in piena sinergia con i nostri partner e alleati, nella piena consapevolezza di doverci spendere insieme alla comunità internazionale per raggiungere al più presto quantomeno un cessate il fuoco". (Rin)