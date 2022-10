Usa-Italia: ambasciatrice Zappia apre riunione plenaria di coordinamento consolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia, ha aperto ieri la riunione plenaria di coordinamento consolare, appuntamento annuale dedicato alle questioni che interessano la collettività italiana e mirato ad individuare iniziative e buone prassi per migliorare la qualità e la quantità dei servizi consolari offerti. Hanno partecipato gli onorevoli Di Sanzo e Di Giuseppe eletti nella circoscrizione Estero/America settentrionale e centrale, la vice segretario generale Mangione e il consigliere Arcobelli del Cgie, i presidenti dei Comites, i consoli italiani negli Stati Uniti, i direttori degli Istituti italiani di cultura, i dirigenti scolastici e, in video-collegamento, il direttore generale per gli Italiani all'estero e le Politiche migratorie del ministero degli Esteri, Luigi Vignali. Tra i temi discussi, il voto degli italiani all'estero, le possibilità offerte dal crescente ricorso ai mezzi informatici e il potenziamento della comunicazione ai fini del miglioramento dell'offerta dei servizi consolari, la promozione della lingua italiana negli Stati Uniti, il "Turismo delle radici".(Was)