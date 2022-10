Medio Oriente: Cisgiordania, forze israeliane uccidono palestinese dopo tentato attacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno ucciso un palestinese che a bordo della sua auto aveva cercato di investire alcuni militari israeliani a sud di Gerico, in Cisgiordania, ferendone cinque. Lo hanno riferito le Idf in un comunicato ripreso dal quotidiano “Times of Israel”. "Un aggressore ha guidato il suo veicolo verso i militari che si trovavano a una stazione degli autobus, poi ha proseguito per la sua strada e ha cercato di investire altri militari che si trovavano allo svincolo per l’insediamento di Almog”, hanno dichiarato le Idf, spiegando che i militari hanno sparato all’uomo mentre cercava di fuggire.(Res)