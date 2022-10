Canada: primo ministro Trudeau partecipa a manifestazioni in sostegno a proteste in Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha preso parte ieri alle manifestazioni tenute nella capitale Ottawa in sostegno alle proteste in corso in Iran. "Sappiamo che ci sono persone in Canada che hanno beneficiato della corruzione, dell'orribile regime in Iran e che si nascondono in questa bellissima comunità", ha detto Trudeau, secondo quanto riferisce la stampa canadese. Il suo governo, ha detto, lavorerà per assicurarsi che il Canada non sia mai più un rifugio sicuro per “assassini e responsabili dell'oppressione del popolo iraniano”. A inizio mese Trudeau ha annunciato che più di 10 mila membri della Guardia rivoluzionaria iraniana saranno banditi per sempre dal Canada, nel quadro delle nuove dure misure sull'immigrazione. (Res)