﻿25 aprile: De Cristofaro (Avs), La Russa sbaglia

20 luglio 2021

- "Se il presidente del Senato, e seconda carica dello Stato, pensa che la manifestazione del 25 aprile che si celebra per commemorare la liberazione dell'Italia dal nazifascismo, la fine dell'occupazione nazista e la definitiva caduta del regime fascista organizzata dall'Anpi sia sbagliata è meglio che lasci la carica. L'Italia repubblicana nasce da lì, non celebrarla significa non riconoscere la Repubblica italiana". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza verdi e sinistra, presidente del gruppo Misto, Peppe De Cristofaro. (Rin)