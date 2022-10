Milano: paracadutisti precipitano durante cerimonia ad Abbiategrasso, entrambi gravi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due paracadutisti, entrambi italiani, sono precipitati in fase di atterraggio durante la cerimonia per l'anniversario della battaglia di El Alamein ad Abbiategrasso. Non sono ancora note le cause dell'incidente, ma sembrerebbe che il paracadute non si sia aperto in modo corretto e i due uomini sono caduti uno su un albero e l'altro nel cortile di un edificio. I paracadutisti in volo per la manifestazione erano in tutto dieci. I feriti sono stati trasportati entrambi in codice rosso rispettivamente all'ospedale Niguarda e al San Carlo. Sul posto è intervenuto il personale di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) con l'elisoccorso per il paracadutista in condizioni più gravi, un 51enne, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale di Abbiategrasso. (Rem)