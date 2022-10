Iran: associazione giornalisti denuncia arresti di massa durante le proteste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 300 giornalisti iraniani hanno denunciato l’arresto di massa di giornalisti e fotoreporter durante le proteste in corso in Iran dal 17 settembre, innescate dalla morte della 22enne curda, Mahsa Amini, avvenuta lo scorso 16 settembre a Teheran dopo il suo arresto da parte della polizia morale per non aver indossato il velo nel modo corretto. Lo ha riferito il quotidiano riformista “Etemad”, secondo il quale i giornalisti hanno esortato le autorità a rilasciare i reporter ancora detenuti. Diversi gruppi per i diritti umani hanno riferito di almeno 40 giornalisti arrestati nelle ultime sei settimane, principalmente nella capitale iraniana Teheran. Secondo le fonti, i giornalisti sarebbero stati arrestati, interrogati e condannati senza alcun processo e senza aver avuto la possibilità di parlare con i propri avvocati. Gli arresti sono stati definiti “illegali e contro la libertà di stampa” dall’associazione dei giornalisti.(Res)