Lazio: Lega, Mattei eletto segretario sezione Rieti, "ora puntiamo alla Regione"

21 luglio 2021

- Si è svolto questa mattina il congresso della sezione di Rieti della Lega, alla presenza del coordinatore regionale del partito, Claudio Durigon, dell'eurodeputato Antonio Rinaldi, del consigliere regionale Sergio Pirozzi, e del presidente della provincia di Rieti, Mariano Calisse. Lo comunica, in una nota, la Lega Roma. Tante le aspettative sul governo appena costituito - prosegue la nota - a partire da una rinnovata attenzione al dibattito sulle infrastrutture mancanti sul territorio di Rieti, e su un cambio di passo concreto dalla politica degli annunci di Zingaretti a quella del fare del nuovo vicepremier e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini. Durante i lavori - spiega la nota - Paolo Mattei è stato eletto segretario della sezione di Rieti della Lega. "Con Paolo Mattei si dà continuità a una grande classe dirigente che ha ottenuto importanti risultati sia alle scorse amministrative della città reatina che alle ultime politiche", dichiara il coordinamento regionale della Lega nel Lazio. "Ora, lo sguardo è proiettato alle prossime regionali, dove avremo come candidato di punta nella provincia di Rieti il presidente Mariano Calisse", conclude il coordinamento. (Com)