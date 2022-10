Spagna: nel primo semestre dell'anno registrate quasi 9 mila occupazioni abusive di immobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sei mesi di quest'anno in Spagna sono state segnalate quasi 9 mila occupazioni abusive di immobili, di cui il 42 per cento in Catalogna. È quanto emerge dai dati forniti dal ministero dell'Interno ad un'interrogazione del partito sovranista Vox che chiedeva di conoscere le ragioni dell'elevato numero di occupazioni abusive. La seconda comunità con il maggior numero di occupazioni denunciate nel primo semestre del 2022 è l'Andalusia, con 1.276 (14 per cento del totale), seguita da quella Valenciana, le denunce sono state 1.093 (12 per cento), da Madrid 813 (il 9,1 per cento), da Castiglia-La Mancia 387 (4,3 per cento), Murcia 338 (3,8 per cento) e Isole Canarie 250 (2,8 per cento). Nella sua risposta il ministero dell'Interno segnala un alto numero di immobili vuoti e di persone che perdono la casa a causa dei debiti o della perdita del lavoro per la situazione economica derivante dalla concatenazione della crisi sanitaria del coronavirus aggravata dall'invasione dell'Ucraina. Il ministero ha ricordato che il governo nel 2020 ha stabilito un protocollo specifico per le azioni delle Forze e dei Corpi di sicurezza dello Stato di fronte all'occupazione illegale di proprietà, e che anche la Procura generale ha promosso un'istruzione per guidare i procedimenti giudiziari.(Spm)