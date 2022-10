Governo: ex segretario di Stato Usa Pompeo, sicuro che Meloni farà un lavoro fantastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, è “entusiasta” per il nuovo governo italiano, ed è convinto che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, farà “un lavoro fantastico”. Parlando con i giornalisti al suo arrivo al gala organizzato a Washington in occasione del 47mo anniversario della National Italian American Foundation (Niaf), l’ex segretario di Stato ha detto che “sarà un inverno difficile per tutta Europa, ma confido che Giorgia Meloni riuscirà a guidare gli italiani e a proteggere le famiglie, come ha detto in campagna elettorale”. (Was)