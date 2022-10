Ucraina: ex segretario di Stato Usa Pompeo, a Kiev va fornito tutto l’aiuto necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono molto preoccupati per la situazione in Ucraina. Lo ha detto l’ex segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, parlando con i giornalisti al suo arrivo al gala organizzato a Washington in occasione del 47mo anniversario della National Italian American Foundation (Niaf). “Spero che Stati Uniti e Unione europea continuino a rifornire Kiev di tutto il necessario per difendere la sovranità del Paese”, ha detto. (Was)