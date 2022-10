Usa: ex segretario di Stato Pompeo, presto o tardi avremo un presidente italoamericano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presto o tardi ci sarà un presidente italoamericano negli Stati Uniti. Lo ha detto l’ex segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, parlando con i giornalisti al suo arrivo al gala organizzato a Washington in occasione del 47mo anniversario della National Italian American Foundation (Niaf). A chi chiedeva commenti su una sua possibile candidatura nel 2024, l’ex segretario di Stato ha risposto scherzando che “potrebbe farlo Leon Panetta”, di origini italiane e già segretario alla Difesa dell’amministrazione Obama. Parlando delle imminenti elezioni di medio termine, Pompeo ha detto che “una maggioranza repubblicana sarà fondamentale per portare giù il tasso di inflazione e ridurre la criminalità: i tassi dei mutui ipotecari stanno aumentando, e tutto questo fa soffrire le famiglie”. (Was)