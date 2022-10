Italia-Usa: ambasciatrice Zappia, nostri Paesi legati da una straordinaria amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Stati Uniti sono legati da una “straordinaria amicizia”. Lo ha detto l’ambasciatrice italiana a Washington, Mariangela Zappia, intervenendo al gala organizzato nella capitale Usa in occasione del 47mo anniversario della National Italian American Foundation (Niaf). Nel suo discorso, l’ambasciatrice ha menzionato anche il nuovo governo italiano guidato da Giorgia Meloni, sottolineando che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ricordato nel suo messaggio di congratulazioni che l’Italia è “un partner globale e un alleato cruciale della Nato”. L’ambasciatrice ha anche fatto riferimento al discorso della presidente del Consiglio in Parlamento, durante il quale ha ricordato che la Nato “garantisce alle nostre democrazie un quadro di pace e sicurezza che troppo spesso diamo per scontato”. (Was)