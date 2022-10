25 aprile: Bonelli-Zaratti (Avs), La Russa rispetti storia e riconosca Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole del presidente del Senato Ignazio La Russa sono gravissime. Il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani, il giorno in cui siamo stati liberati dal nazifascimo. Dichiarare di voler 'superare fascismo e antifascismo', come si trattasse della stessa cosa, vuol dire non conoscere la storia o peggio ancora voler mistificarla, un comportamento che la seconda carica dello Stato non può assolutamente permettersi". Lo affermano in una nota i deputati dell'Alleanza verdi e sinistra Angelo Bonelli e Filiberto Zaratti, che concludono: "Il 25 aprile è la data che sancisce la vittoria della democrazia contro i regimi e la fine del periodo più buio del nostro Paese. Non riconoscere l'Anniversario della Liberazione vuol dire non riconoscere la Costituzione e i valori fondativi della nostra Repubblica".(Com)