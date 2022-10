Energia: Meloni, argine ad aumenti e speculazione, diversificazione fonti e produzione nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costi delle bollette sono diventati "insostenibili per milioni di famiglie e per molte imprese, giunte ormai a drammatiche decisioni come chiudere o licenziare i propri lavoratori. Il governo è al lavoro per rafforzare le misure nazionali a sostegno di cittadini e attività, con l’obiettivo di far fronte a questa difficile situazione", scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ribadisce: "La nostra priorità è mettere un argine al caro energia e alla speculazione, accelerare in ogni modo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e la produzione nazionale. Gli italiani chiedono risposte immediate, e noi gliele daremo. Non c’è più tempo da perdere". (Rin)