Usa-Italia: a Washington il 47mo anniversario della Niaf, tra i premiati anche ex segretario di Stato Pompeo

- Si è tenuto ieri sera, presso l’hotel Omni Shoreham a Washington, il gala organizzato per celebrare il 47mo anniversario della National Italian American Foundation (Niaf), associazione culturale statunitense fondata nel 1975 con lo scopo di promuovere la storia, la lingua e la cultura italiana negli Usa, facendo da punto di riferimento per i circa 20 milioni di cittadini statunitensi che hanno origini italiane. Quest’anno, riferisce una nota, tra gli sponsor della serata è stata inclusa anche la Regione Toscana, rappresentata al gala dal presidente Eugenio Giani, che è stata nominata Regione d'Onore 2022 dalla fondazione. Durante l’evento, la Niaf ha premiato sei personalità italoamericane per “la leadership e i risultati eccezionali che sono riusciti a raggiungere nei rispettivi campi di lavoro”. Si tratta di Mike Pompeo, 70mo segretario di Stato Usa durante l’amministrazione di Donald Trump; Bill Pascrell, rappresentante per lo Stato del New Jersey e copresidente della delegazione italoamericana al Congresso Usa; la conduttrice televisiva, cuoca e scrittrice Giada De Laurentiis; il designer Jason Castriota, molto noto nel settore automobilistico; l’imprenditrice Ornella Barra, chief operating officer della divisione internazionale del colosso Usa Walgreens Boots Alliance; e Paolo Scaroni, vicepresidente di Rothschild e presidente del Milan. (segue) (Was)