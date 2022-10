Usa-Italia: a Washington il 47mo anniversario della Niaf, tra i premiati anche ex segretario di Stato Pompeo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al gala, durante il quale è stato trasmesso anche un videomessaggio della neoeletta presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno partecipato circa 750 invitati. “Le antiche radici e la bellezza unica dell’Italia sono riconosciute in tutto il mondo, ed è il risultato dell’impegno della sua gente qui e all’estero”, ha detto la presidente, aggiungendo che gli italiani che hanno attraversato l’Oceano Atlantico negli ultimi due secoli hanno fortemente contribuito allo sviluppo, alla prosperità e alla forza degli Stati Uniti, lavorando “ogni giorno per costruire un ponte tra Italiane America”. Un ponte che, secondo Meloni, è fatto di “valori comuni (libertà, uguaglianza, democrazia), una alleanza incrollabile, una partnership strategica e una profonda amicizia: siete grandi ambasciatori del nostro Paese”. La fondazione ha anche organizzato una serie di eventi e conversazioni a margine del gala: uno di questi ha visto il lancio della Luiss Us Foundation da parte dell’università Luiss Guido Carli, rappresentata alla serata dalla vicepresidente, Paola Severino, e dal rettore, Andrea Prencipe. (Was)