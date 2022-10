Usa-Italia: a Washington il 47mo anniversario della Niaf, tra i premiati anche ex segretario di Stato Pompeo - video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto ieri sera, presso l’hotel Omni Shoreham a Washington, il gala organizzato per celebrare il 47mo anniversario della National Italian American Foundation (Niaf), associazione culturale statunitense fondata nel 1975 con lo scopo di promuovere la storia, la lingua e la cultura italiana negli Usa, facendo da punto di riferimento per i circa 20 milioni di cittadini statunitensi che hanno origini italiane (Was)