Spagna: Psoe, su rinnovo magistratura leader Pp ha perso opportunità di essere vero statista

- Il presidente del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Núnez Feijóo, con la decisione di sospendere le trattative con il governo per rinnovare il Consiglio generale della Magistratura "ha perso l'opportunità di diventare un vero patriota e un vero statista". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione e della Formazione professionale e portavoce dell'esecutivo federale del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), Pilar Alegria, accusando il capo dell'opposizione di aver causato "la più grande crisi della giustizia" vissuta in tutta la democrazia spagnola. La portavoce socialista ha definito Feijóo come un "leader senza autonomia" che "si piega alle pressioni della destra più reazionaria e cede alle forze ultraconservatrici", avvertendo che lui e il suo partito "sono impantanati in una costante irresponsabilità". A questo proposito, Alegria ha evidenziato che la Costituzione "si rispetta ogni giorno, dal primo all'ultimo dei suoi articoli" che si sia al governo o all'opposizione. Per l'esponente socialista, infatti, il rinnovo del Cgpj "è un obbligo che deve essere rispettato a prescindere" e, pertanto, "non ci sono scuse anche se il Pp le ha accampate per quasi quattro anni". (Spm)