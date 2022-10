Brasile: Lula vota alle presidenziali, "oggi il giorno più importante della mia vita" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi in Brasile il secondo turno delle elezioni presidenziali. I brasiliani si recheranno alle urne per decidere chi - tra il conservatore Jair Bolsonaro e il leader del Partito dei lavoratori (Pt) Luiz Inacio 'Lula' da Silva - sarà il presidente per i prossimi quattro anni. L'ultimo sondaggio diffuso ieri, pubblicato dall'istituto Ipec a 12 ore dall'apertura dei seggi, assegna al candidato del Pt il 50 per cento dei voti, contro il 43 per cento dei consensi di cui godrebbe il presidente uscente. Gli altri istituti parlano di un distacco che va dai tre ai cinque punti a favore di Lula. (segue) (Brb)