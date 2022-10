© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre gli studenti vengono manganellati, a Predappio, oggi, migliaia di fascisti sono scesi in strada per celebrare la Marcia su Roma. Cori per il Duce, saluti fascisti e chi più ne ha più ne metta. Indecente. E il ministro dell'Interno? Presenterò un'interrogazione parlamentare". Lo dichiara il deputato del Pd, Marco Furfaro, responsabile movimenti e associazioni del Partito democratico. (Rin)