Roma: controlli a San Lorenzo e Ponte Milvio, 47 identificati e cinque esercizi sanzionati

- Weekend di controlli contro la mala movida nelle zone di San Lorenzo e a Ponte Milvio, a Roma. A seguito dei servizi condotti a partire da venerdì sera nei luoghi maggiormente interessati dalla movida nella Capitale, sono state identificate 47 persone, mentre sono stati 30 i locali controllati di cui cinque sanzionati amministrativamente. Inoltre, sono state diverse le contravvenzioni per la violazione del codice della strada finalizzate ad arginare le soste selvagge. Le sanzioni del codice della strada, infatti, sono state 185. Le operazioni predisposte dalla Questura della Capitale, seguendo le indicazioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono state effettuate dal personale della Polizia di Stato, coinvolto per competenza territoriale, dagli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dal personale dell'Arma dei carabinieri e dagli agenti della Polizia locale Roma Capitale. Durante i controlli non è stata rilevata alcuna criticità, è stata assicurata la regolare chiusura dei minimarket alle ore 22:00 e sono stati efficacemente contrastati la vendita e il consumo di bevande alcoliche dopo le 23:00. Alle fine delle operazioni di controllo, intorno alle ore 02:15, grazie ai mezzi dell'Ama, con getti di acqua a pressione, sono state ripulite le aree interessate. Analoghi servizi proseguiranno anche nel prossimo week end.(Rer)