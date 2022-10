Regno Unito: re Carlo non andrà in Egitto per Cop27, ospiterà ricevimento per sostenere la conferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re Carlo III del Regno Unito ospiterà un ricevimento per i leader internazionali a Buckingham Palace prima della Cop27 in modo da sostenere la conferenza sull'ambiente, nonostante non parteciperà in presenza ai lavori. La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2022 (Cop27) si terrà dal 6 al 18 novembre a Sharm El Sheikh, in Egitto. Secondo la stampa britannica, il monarca avrebbe "concordato di comune accordo" con il governo di non recarsi alla conferenza: decisione confermata dal nuovo primo ministro, Rishi Sunak. Sebbene Carlo non parteciperà di persona, l'ex primo ministro Boris Johnson avrebbe in programma di partecipare all'evento in Egitto, secondo quanto sostenuto dal quotidiano "The Guardian". Una decisione che potrebbe essere letta come un affronto al neo premier Sunak, che invece non sarà presente. Re Carlo ospiterà invece un evento per dirigenti d'azienda, Ong, esperti e membri del governo poco prima dell'inizio della Cop27 a Sharm El Sheikh. Tra gli ospiti attesi lo stesso Sunak, il presidente della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici dell'anno scorso, Alok Sharma e membri del gabinetto di governo. (segue) (Rel)