Ucraina: fonti stampa, in corso colloqui tra Turchia e Russia su accordo grano

- La Turchia ha fatto sapere che sono in corso alcuni colloqui con la Russia per discutere dello stato dell’accordo per l’esportazione del grano dal Mar Nero. Lo ha reso noto un funzionario turco, citato dall’agenzia di stampa “Bloomberg”. Secondo il funzionario i colloqui proseguiranno fino alla giornata di domani. “Ci sono motivi di essere ottimisti nonostante la decisione della parte russa di ritirarsi dall’accordo a tempo indeterminato”, ha spiegato la fonte. Le navi in partenza che hanno già raggiunto Istanbul sono in fase di ispezione, ma per ora nessuna nuova nave per cereali salperà dall'Ucraina, ha affermato il funzionario turco.(Res)