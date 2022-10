25 aprile: Fini, La Russa travisato, non parteciperebbe a cortei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "dipende" del presidente del Senato Ignazio La Russa sulla celebrazione del prossimo 25 aprile ha a che fare con il fatto che la seconda carica dello Stato "non andrà ai cortei perché potrebbe rischiare di trovarsi in compagnia di quei giovanotti che lo hanno minacciato con le scritte". Lo ha detto il fondatore di Alleanza nazionale, Gianfranco Fini, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "L'antifascismo ha anche posizioni antidemocratiche", ha aggiunto.(Rin)