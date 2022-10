Milano: arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato 21enne per detenzione illecita di stupefacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Nella giornata di ieri i Carabinieri della stazione di Novate Milanese, impegnati in servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un 21 enne italiano, con precedenti di polizia riguardanti gli stupefacenti. Il ragazzo è stato fermato in sella al proprio ciclomotore durante un posto di blocco. I militari, notato lo stato di agitazione durante le fasi di controllo, hanno effettuato una perquisizione personale e hanno rinvenuto all' interno delle tasche del giubbotto una busta trasparente contenente tre involucri di cocaina da 0,5 grammi cadauno, occultati all’interno di un pacco di sigarette 2,6 grammi di hashish e in un’ulteriore busta, celata all’interno del casco, 12 dosi di cocaina dal peso di 1,2 grammi ciascuna, oltre ha la somma di 390 euro in contanti. La perquisizione domiciliare, inoltre, permesso di rinvenire materiale di confezionamento, 280 euro in contanti, un involucro da 0,55 grammi di cocaina e due involucri da 1,5 e 0,83 grammi di hashish. (Com)