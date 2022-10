Governo: Ciriani, su sottosegretari siamo ai dettagli, si chiude domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla partita dei sottosegretari "è normale che ci siano personalismi, spinte per entrare nel governo. Succede in tutti gli esecutivi e in tutti i partiti. Siamo ai dettagli. Lunedì (domani, ndr) chiudiamo, dobbiamo solo risolvere alcune ultime questioni". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in un'intervista a "Il Tempo". (Rin)