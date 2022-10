Vaticano: Papa, nella vita mai tutto è perduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella vita mai è tutto perduto". Lo ha detto Papa Francesco questa mattina all'Angelus. Commentando il Vangelo di oggi che narra l'incontro di Gesù con Zaccheo, il pubblicano incaricato delle tasse per conto dei romani. Zaccheo desiderava vedere Gesù e per farlo sale su un albero per compensare la sua bassa statura. "Si copre di ridicolo pur di vedere Gesù", ha sottolineato Francesco, "Zaccheo, nella sua bassezza, sente il bisogno di cercare un altro sguardo, quello di Cristo. Ancora non lo conosce, ma aspetta qualcuno che lo liberi della sua condizione", ha spiegato il Pontefice che ha poi osservato: "Zaccheo ci insegna che, nella vita, non è mai tutto perduto. Sempre possiamo fare spazio al desiderio di ricominciare, di ripartire, di convertirci". Il Vangelo spiega come Gesù incrocia lo sguardo di Zaccheo alzando gli occhi verso l'alto: "Dio non ci ha guardato dall'alto per umiliarci e giudicarci; al contrario, si è abbassato fino a lavarci i piedi - ha evidenziato il Papa - guardandoci dal basso e restituendoci dignità". Quindi Papa Francesco ha sottolineato: "Lo sguardo di Dio non si ferma mai al nostro passato pieno di errori, ma guarda con infinita fiducia a ciò che possiamo diventare". Infine l'esortazione del Pontefice rivolgendosi ai presenti: "Che sguardo abbiamo verso coloro che hanno sbagliato e faticano a rialzarsi dalla polvere dei loro errori? È uno sguardo dall'alto, che giudica, disprezza ed esclude? Ma noi cristiani dobbiamo avere lo sguardo di Cristo, che abbraccia dal basso, che cerca chi è perduto, con compassione". (Civ)