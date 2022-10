Legge Bilancio: Ciriani, tempi stretti, approvazione tra Natale e Capodanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'approdo in Parlamento della legge di Bilancio "è ancora impossibile stabilire una data precisa. Dobbiamo ragionare bene sui tempi. Di certo non saranno brevissimi. Il mese di dicembre sarà molto impegnativo per le Camere. Le elezioni a fine settembre ci hanno fatti arrivare un po' lunghi con i tempi, ma ricordo che anche con il governo Draghi la Manovra fu approvata tra Natale e Capodanno. Credo sarà ancora cosi. Il mio impegno sarà quello di garantire che il Parlamento sia messo in condizione di lavorare, assicurando i tempi necessari, coinvolgendo deputati e senatori senza compressioni del dibattito in Aula. Ma è evidente che i tempi sono stretti". Lo ha detto il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, in un'intervista a "Il Tempo". (Rin)