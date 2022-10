© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora un pensiero di Papa Francesco per l'Ucraina, ricordata oggi dopo la recita dell'Angelus: "Non dimentichiamo per favore nella nostra preghiera e nel nostro dolore del cuore la martoriata Ucraina - l'esortazione del Santo Padre - preghiamo per la pace e non ci stanchiamo di farlo", ha concluso Francesco. (Civ)