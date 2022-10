Vaticano: Papa chiede di pregare per le vittime di Mogadiscio e Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus ha ricordato le vittime di Mogadiscio e Seul: "Mentre celebriamo la vittoria di Cristo sul male e sulla morte - ha detto - preghiamo per le vittime dell'attentato terroristico a Mogadiscio che ha ucciso più di 100 persone, tra cui molti bambini. Dio converta il cuore dei violenti e preghiamo il Signore risorto anche per quanti, soprattutto giovani, sono morti questa notte a Seul per un'improvvisa conseguenza di una calca della folla". (Civ)