Regno Unito: opposizione chiede inchiesta su presunta violazione telefono di Truss da parte di agenti russi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’opposizione britannica chiede a gran voce una inchiesta sulla presunta violazione, ad opera di agenti stranieri al soldo della Russia, del telefono utilizzato da Liz Truss quando era ministra degli Esteri. Il governo ha rifiutato di commentare le notizie secondo cui i messaggi privati tra Truss e ministri stranieri, anche sulla guerra in Ucraina, potrebbero essere finiti nelle mani del Cremlino, come rivelato ieri dal "The Mail on Sunday". Il Partito laborista ha affermato che quanto emerso fino ad ora mezzo stampa solleva "problemi di sicurezza nazionale di enorme importanza". Secondo il periodico britannico, l’attività di hackeraggio è stata scoperta la scorsa estate nel pieno della campagna di Truss per la leadership dei Tory, ma la notizia sarebbe stata nascosta all’opinione pubblica per volere del governo. La parlamentare laborista e ministra ombra dell’Interno, Yvette Cooper, ha dichiarato: “Ci sono questioni di sicurezza nazionale immensamente importanti sollevate da un attacco come questo da parte di uno Stato ostile, che sarà stato preso molto sul serio dalle nostre agenzie di intelligence e sicurezza. Ci sono anche serie domande di sicurezza sul perché e come queste informazioni siano trapelate o rese pubbliche in questo momento, che devono anche essere indagate con urgenza". (segue) (Rel)