Regno Unito: opposizione chiede inchiesta su presunta violazione telefono di Truss da parte di agenti russi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche Layla Moran, responsabile dei liberaldemocratici per gli Affari esteri, ha sottolineato la necessità di aprire in tempi brevi una indagine indipendente finalizzata a verificare quanto accaduto. “Se si scopre che queste informazioni sono state nascoste al pubblico per proteggere la corsa alla leadership di Liz Truss, sarebbe imperdonabile", ha dichiarato Moran. All'inizio di questo mese, Suella Braverman è stata licenziata dalla carica di segretaria di Truss dopo aver ammesso di aver utilizzato un account di posta elettronica privato per inviare documenti riservati del governo a un collega. Successivamente è stata reintegrata dal nuovo primo ministro Rishi Sunak. (segue) (Rel)