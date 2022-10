Governo: Siracusano (FI), Mangialavori persona perbene, contro di lui vergognosa macchina fango

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giuseppe Mangialavori è una persona perbene, un professionista eccellente, e non ha nulla a che vedere con il malaffare. Non è accettabile che in un Paese civile certa stampa possa dar voce ad accuse infamanti che devastano la vita di una persona onesta, senza che ci sia nemmeno uno straccio di indagine a suo carico. È chiaro che qualcuno - che dovrebbe solo vergognarsi - ha attivato una vera e propria macchina del fango alla vigilia della nomina dei sottosegretari per colpire l'avversario politico di turno. La lotta politica si faccia nel merito delle questioni, e a viso aperto, non usando questi metodi incivili. A Giuseppe Mangialavori, a cui rinnovo la mia stima, esprimo sincera solidarietà". Lo afferma Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia. (Rin)