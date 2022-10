Arabia Saudita: autorità annunciano arresto di sette persone per furto d’identità e frode

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette persone sono state arrestate in Arabia Saudita per furto d’identità e frode. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa saudita “Spa”, secondo la quale i sette presunti truffatori si erano spacciati per impiegati bancari per sottrarre denaro dai conti correnti delle vittime. Il pubblico ministro ha riferito che il gruppo ha raccolto illegalmente i dati personali, comprese le impronte digitali, di due mila persone. Tra gli arrestati sono presenti un cittadino saudita e altri sei persone di nazionalità asiatica.(Res)