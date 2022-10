Roma: occupazione abusiva area comunale lungo argine Tevere, denunciate dieci persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci persone denunciate per occupazione abusiva di un'area comunale lungo l'argine del Tevere. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno eseguito un controllo all’interno di un’area di circa cento metri quadri di proprietà comunale in Lungotevere San Paolo angolo via San Paolo. Al termine delle verifiche, i Carabinieri hanno denunciato dieci cittadini romeni, tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, che, dopo aver sostituito i lucchetti e le catene preposti alla chiusura della rete metallica perimetrale, hanno occupato arbitrariamente l’area installando manufatti amovibili, adibiti a unità abitative di fortuna. I militari hanno inviato un’informativa all’autorità giudiziaria e hanno notiziato il Comune di Municipio Roma VIII per il ripristino dello stato dei luoghi. (Rer)