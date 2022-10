Milano: in 5 mila per “Run For Inclusion”, corsa simbolo della lotta contro la discriminazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande successo per la prima edizione della “Run For Inclusion”, la corsa nata per celebrare i valori di inclusività, diversità, sostenibilità che questo weekend ha trasformato Milano nel simbolo della lotta contro ogni tipo di discriminazione. Sono stati 5 mila gli iscritti all'evento non competitivo, promosso da Dhl Express Italy e powered by Uniting Group, a cui hanno partecipato tanti appassionati di corsa ma anche famiglie e gruppi di amici, che hanno deciso di sposare i valori del progetto percorrendo a piedi il percorso. Si tratta di 7,24 chilometri con partenza dall'Arco della Pace verso tanti luoghi simboli di Milano, per sottolineare la necessità di un impegno costante verso questi temi, 7 giorni su 7 e 24 ore al giorno. Il pettorale gara è stato il manifesto e simbolo della Run: tutti hanno potuto scrivere un pensiero personale, trasformandolo in un messaggio della libertà d'espressione e inclusività da portare oltre il traguardo. “Siamo molto contenti per il successo della Run e per la grande partecipazione che c'è stata sia da parte dei milanesi sia delle nostre persone che, per l'occasione, sono arrivate da tutta Italia. Una condivisione spontanea e significativa di valori che testimonia l'importanza di stare insieme e di sostenere principi, come l'inclusione che, oggi più che mai, sono parte della vita di tutti”, afferma Nazzarena Franco, Ceo Dhl Express Italy. “La risposta di Milano è stata eccezionale, con 5 mila persone a sottolineare l'importanza dell'iniziativa. Davvero un ottimo punto di partenza - afferma Alessandro Talenti, Ceo di Uniting Group - che ci fa ben sperare per le prossime edizioni in cui vogliamo portare la 'Run For Inclusion' e i valori che rappresenta in tutta Italia e anche fuori dai confini nazionali”. Tanti i protagonisti che hanno preso parte all'iniziativa a partire dalla testimonial Jo Squillo, cantautrice, conduttrice e attivista italiana, seguita dall'allenatore della Nazionale di Pallavolo Maschile Ferdinando De Giorgi e tre Ambassador d'eccezione: Arianna Talamona, campionessa di nuoto paralimpica e autrice di un blog di lifestyle dove affronta il tema delicato della moda per persone con disabilità, Danielle Madam, campionessa italiana di getto del peso e conduttrice televisiva famosa per la sua lotta contro le discriminazioni razziali ed Ethan Caspani, ragazzo trans di 24 anni diventato punto di riferimento per la difesa dei diritti lgbtqia+.(Com)