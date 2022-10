Ucraina: ministero Esteri russo, accordo sul grano sospeso per colpa di Kiev ed esperti britannic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo sul grano è stato interrotto da Kiev e dagli esperti militari britannici alleati con l'attacco ieri alla baia di Sebastopoli in Crimea. Lo afferma la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, su Telegram. "L'accordo sul grano è stato ostacolato dal (presidente ucraino Volodymyr) Zelensky e dai suoi terroristi, che sono guidati da specialisti britannici in modo che il ricatto alimentare si aggiunga a quello nucleare", ha sottolineato Zakharova su Telegram in risposta a quanto dichiarato dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, secondo cui Mosca avrebbe usato solo un pretesto per bloccare l'accordo, mossa che sarebbe stata preventivata da tempo. Zakharova ha inoltre osservato che la Russia è pronta a fornire gratuitamente ai Paesi in via di sviluppo fino a 500 mila tonnellate dei suoi cereali e fertilizzanti. (segue) (Rum)