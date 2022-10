Milano: nella notte due feriti da arma da taglio in zona Navigli, indaga la Polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notte scorsa, intorno alle 2:20, la Polizia di Stato è intervenuta per due accoltellamenti, avvenuti a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, entrambi in zona Navigli. Nel primo caso la vittima è un 29enne peruviano, trovato in via Corsico e trasportato in codice giallo all'ospedale San Carlo per tagli al volto e a un braccio. In condizioni più gravi, invece, un cittadino egiziano di 23 anni che presentava, a sua volta, ferite da taglio al volto. Soccorso in piazzale Stazione Genova, il giovane è stato portato in codice rosso al Policlinico e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sui due episodi indagano gli agenti della questura di Milano. (Rem)