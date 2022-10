Ucraina: Cremlino, negoziati con Usa se "ascolteranno nostre preoccupazioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un negoziato sull'Ucraina tra i presidenti della Federazione Russa e degli Stati Uniti, Vladimir Putin e Joe Biden, potrebbero aver luogo se gli Usa volessero ascoltare le preoccupazioni di Mosca e tornare alla discussione sulle garanzie di sicurezza. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dimitrij Peskov, in uno spezzone di una intervista all'emittente televisiva "Rossija 1", pubblicato sul suo canale Telegram dal giornalista Pavel Zarubin. Interpellato su quale potrebbe essere una piattaforma per i negoziati, Peskov ha risposto: "Il desiderio degli Stati Uniti di ascoltare le nostre preoccupazioni". "Se questo è, infatti, il desiderio degli Stati Uniti di tornare allo stato di dicembre-gennaio (prima dell'avvio dell'operazione militare speciale) e porsi la domanda: quello che offrono i russi potrebbe non essere adatto a tutti noi, ma forse vale la pena sedersi con loro al tavolo delle trattative?", ha aggiunto il portavoce del Cremlino. (segue) (Rum)