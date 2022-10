Ucraina: Cremlino, negoziati con Usa se "ascolteranno nostre preoccupazioni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha sottolineato che la Federazione Russa è pronta ad aprire un dialogo con l'Occidente per ridurre le tensioni, "ma solo se verranno ricevute proposte realistiche basate su approcci eguali". "Siamo sempre pronti ad ascoltare i nostri colleghi occidentali se fanno un'altra richiesta per organizzare un dialogo. Spero che oltre a riprodurre nei contatti attraverso i dipartimenti diplomatici e attraverso altri canali ciò che dicono pubblicamente con fervore propagandistico, possano offrirci alcuni approcci seri che aiuteranno a disinnescare le tensioni e tenere pienamente conto degli interessi della Federazione Russa e della sua sicurezza", ha affermato Lavrov in un'intervista per il film "Il mondo sull'orlo. Lezioni della crisi caraibica", andato in onda sul primo canale televisivo russo. (Rum)