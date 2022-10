Corea del Sud: strage di Halloween, Biden invia condoglianze alle famiglie delle vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Unti Joe Biden ha inviato un messaggio di condoglianze alle famiglie delle vittime della ressa di Halloween che ieri ha ucciso oltre 150 persone a Seul, capitale della Corea del Sud. "Jill ed io inviamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari a Seul. Siamo addolorati e inviamo i nostri migliori auguri per una rapida guarigione a tutti coloro che sono rimasti feriti. L'alleanza tra i nostri due Paesi non è mai stata così vivace o più vitale e i legami tra i nostri popoli sono più forti che mai. Gli Stati Uniti stanno al fianco della Repubblica di Corea in questo momento periodo", ha detto Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca. Anche il segretario di stato Antony Blinken ha espresso le condoglianze a nome del governo degli Stati Uniti. “Siamo stati profondamente rattristati dall'apprendere della ressa mortale a Seul. Inviamo i nostri pensieri e le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici dei defunti e dei feriti, nonché al popolo della Corea del Sud mentre piange questa orribile tragedia”, ha dichiarato in un tweet. (segue) (Was)