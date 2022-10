Germania: ministro Finanze Lindner, ricorrere rapidamente a fratturazione idraulica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve ricorrere rapidamente all'utilizzo della fratturazione idraulica, nota come “fracking”, per far fronte alla crisi del gas. È quanto ha affermato il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al gruppo editoriale Funke. Secondo il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), in Germania vi sono “importanti giacimenti di gas” che possono essere sfruttati “senza mettere in pericolo l'acqua potabile”. Nel Paese, la tecnologia del fracking è vietata dal 2017 anche perché si teme che rappresenti una minaccia per le falde acquifere. Tuttavia, per Linder la fratturazione idraulica è “responsabile” sul piano dell'ecologia e sarebbe !piuttosto irresponsabile astenersi dal fracking a causa di impegni ideologici”. Per il ministro delle Finanze tedesco, la fratturazione idraulica ecologia cè possibile “in diverse località della Germania” e deve essere impiegata rapidamente. Con questa tecnologia, ha infine dichiarato il presidente della Fdp, “sono fiducioso che in pochi anni saremo in grado di coprire una domanda relativamente ampia da fonti di gas nazionali”.(Geb)