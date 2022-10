Germania: Rosenberg (Mad) mette in guardia da aumento attività intelligence ostile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La direttrice del Servizio di controspionaggio militare (Mad), Martina Rosenberg, ha messo in guardia dall'aumento dell'attività dei servizi di intelligence ostili in Germania. Intervistata dall'agenzia di stampa “Dpa”, la funzionaria ha affermato che le Forze armate tedesche (Bundeswehr) affrontano “diversi scenari di minaccia”, con i servizi segreti stranieri che impiegano “ogni mezzo a loro disposizione per ottenere informazioni, esercitare influenza e promuovere gli interessi del loro Paese”. Rosenberg ha aggiunto che il Mad ha registrato “numerose anomalie e tentativi di spionaggio” mentre, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e della mutata situazione della sicurezza in Europa, il controspionaggio “sta ora riacquistando importanza”. Di recente, ha sottolineato la direttrice del Mad, sono stati osservati “ripetuti voli di droni sulle installazioni militari della Bundeswehr e sui centri di addestramento per militari ucraini” in Germania. Per esempio, velivoli a pilotaggio remoto hanno sorvolato la base di Wildflecken nella notte tra il 30 settembre e il primo ottobre. Alla fine di agosto, invece, i servizi segreti russi hanno cercato di spiare l'addestramento del personale militare ucraino per l'impiego di sistemi d'arma di fabbricazione occidentale in Germanai. In particolare, il Mad ha notato veicoli sospetti nelle vicinanze delle basi di Idar-Oberstein e Grafenwoehr in Baviera. Tuttavia, secondo Rosenberg, le attività dei servizi di intelligence stranieri contro la Bundeswehr erano già a “un livello elevato” prima dell'attacco russo contro l'Ucraina. La direttrice del Mad ha, infine, affermato che l'obiettivo dell'agenzia è “identificare tempestivamente eventuali attività di spionaggio, in particolare da parte dei servizi di intelligence russi e cinesi, e contrastarle efficacemente in collaborazione con le autorità partner nazionali e internazionali”. (Geb)